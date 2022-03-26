Mancini'nin annesinden flaş Balotelli açıklaması!

İtalya Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'ya elenip veda etti.

İtalya'nın Kuzey Makedonya'ya flaş bir şekilde elenişinin yankıları devam ediyor. İtalyan medyası teknik direktör Roberto Mancini'yi eleştirirken, tecrübeli teknik adama bir yorum da annesinden geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Mancini'nin annesi Marianna Puolo, "Hücumda iyi değildik. Oğluma tavsiye vermek istemem ama ben Mario Balotelli'yi milli takıma çağırırdım. Çünkü çok iyi fiziksel güce sahip ve kale önünde kimse onu durduramıyor." dedi.

Mancini, bir önceki milli arada Balotelli'yi çağırsa da Kuzey Makedonya maçı için aday listeye Adana Demirsporlu forveti eklememişti. İtalya'da bu maçta santrfor bölgesinde Ciro Immobile başlamıştı.

31 yaşındaki Balotelli bu sezon Adana Demirspor forması ile 27 resmi maçta 12 gol atıp 6 da asist yaptı.