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Spor Manchester United, ilginç penaltıyla Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı
Spor

Manchester United, ilginç penaltıyla Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı

Hakem Chris Kavanagh, bitiş düdüğünü çaldığı Brighton-Manchester United maçının ardından VAR uyarısıyla penaltı tespit etti - 90+10'daki penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester ekibine 3-2'lik galibiyeti getirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:17:18 -
Manchester United, ilginç penaltıyla Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester United, yeni sezondaki ikinci maçında Brighton & Hove Albion'ı 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi Brighton, Amex Stadı'ndaki karşılaşmada 40. dakikada Neal Maupay'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Manchester United, Lewis Dunk'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalarken, 55. dakikada Marcus Rashford ile skoru 2-1'e getirdi.

Brighton'da 90+5. dakikada sahneye çıkan Solly March takımı adına 2-2'lik beraberliği sağladı.

90+7. dakikada maçı bitiren düdüğü çalan hakem Chris Kavanagh, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla son pozisyonda Brightonlı Maupay'in topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+10. dakikada kullanılan penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes, maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Ligdeki ilk maçında Crystal Palace'a 3-1 mağlup olan Manchester ekibi, Brighton'ı yenerek yeni sezondaki ilk 3 puanını aldı.

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