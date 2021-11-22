Manchester City - Paris Saint-Germain maçı ne zaman hangi kanalda?
Manchester City maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi A Grubu 5.maçında Manchester City ile PSG karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City-PSG maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City maçı hangi kanalda?
İngiliz ekibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5.hafta maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’i konuk edecek. Peki, maç hangi kanalda?
Manchester City - Paris Saint-Germain maçı ne zaman hangi kanalda?
Manchester City –PSG maçı 24 Kasım Çarşamba akşamı TSİ 23.00’te başlayacak. Müsabaka Exxen platformundan yayımlanacak. Ayrıca zorlu mücadele Azerbaycan kanalı CBC Sport’tan şifresiz naklen yayımlanacak.
Şampiyonlar Ligi 5.hafta programı
23 Kasım Salı:
20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)
20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)
23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya)
23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)
23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)
24 Kasım Çarşamba:
20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)
20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)