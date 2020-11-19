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Spor Manchester City, Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
Spor

Manchester City, Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:50:41 -
Manchester City, Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.

2016 yılında Manchester City'nin başına geçen 49 yaşındaki Guardiola, İngiliz ekibiyle çıktığı 245 maçta 181 galibiyet, 28 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.

Manchester City, Guardiola yönetiminde 2 Premier Lig, 1 FA Cup ve 3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

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