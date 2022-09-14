  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Manchester City ile Borussia Dortmund karşılşacak. Maçı takip etmek isteyenler ise başlama saatini yayıncı kuruluşu araştırıyor. Manchester City-Borussia Dortmund ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-09-14 16:11:00 -
Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçları bugün tamamlanacak. Peki, Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Manchester City-Borussia Dortmund bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak. Mücadele Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Akanji, Gomez; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish

Borussia Dortmund: Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham; Brandt, Reus, Reyna; Modeste

Chelsea-Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Chelsea-Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Spor

Chelsea-Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23