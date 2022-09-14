Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Manchester City ile Borussia Dortmund karşılşacak. Maçı takip etmek isteyenler ise başlama saatini yayıncı kuruluşu araştırıyor. Manchester City-Borussia Dortmund ne zaman?
Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçları bugün tamamlanacak. Peki, Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman?
Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Manchester City-Borussia Dortmund bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak. Mücadele Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Akanji, Gomez; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish
Borussia Dortmund: Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham; Brandt, Reus, Reyna; Modeste