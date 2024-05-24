“Mama” dilencilerinin vurgunu durdurulsun

Köpek maması, tedavisi süsü verilerek yapılan sömürü had safhada. Hayvan barınakları inşa etmekten, köpek müşahede evleri açmaktan kaçınan CHP’li belediye başkanları yancılarına ve arkadaşlarına mama ihaleleri verip duruyor. İzmir, Tekirdağ, Bolu, Kütahya, Şişli Belediyelerinin ihaleleri şüphe uyandırıyor. Güya hayvanlara karşı duyarlı olan dernekler ve Youtube fenomenleri de başıboş köpekler için bağış kampanyaları adı altında milyonlarca lirayı iç ediyor.

5 YILDA 84 MİLYAR VURGUN

CHP’li belediyelerin de aralarında bulunduğu kurumların 2019’dan bu yana 84 milyar lira tutarında mama alımına gidilmesi, Sude Su isimli fenomen tarafından “köpekleri tedavi ettiriyoruz” iddiasıyla hayvanseverlerden milyonlarca lira koparılması sabrı tüketti. Toplumun kahir ekseriyetinden başıboş köpekleri bahane ederek yakınlarına ve akrabalarına mama ihaleleri dağıtan CHP’li belediyelere, yüz binleri yolan sanal dilencilere tepki gelirken dikkatler Hayvan Koruma Kanunu’nda yapılacak düzenlemelere odaklanıldı. Düzenlemelerden çekinen CHP’yle bağlantılı yapılanmalar ve fenomenler algıya soyunarak protesto çağrıları başladı, İstanbullular bir araya gelmeye davet ediliyor.

HAYVANSEVER VARKEN...

Konuya ilişkin danıştığımız gazeteci-yazar Sevda Türküsev ise şunları dile getirdi: “CHP’li belediyelerin mama ihalelerini takip ediyoruz. Bu ihalelerden yararlanan yakınları, akrabaları görüyoruz. Bu kuşkulu ‘dur’ denilmeli. Yani mamalar neden hayvanseverlerden toplanmıyor? Anlamak güç. Fenomenlere de aldanılmasın. Onlara neden para veriliyor ki? Hayvanseverler dikkatli olmalı. Köpek veya kedi tedavisini, mamasını kendiniz karşılayın tavsiyesinde bulunuyoruz. AK Parti’nin hayvanlarla ilgili adımını CHP ve onunla irtibatlı grupların, fenomenlerin hedef almaları şaşırtıcı değil. Bunlara prim verilmemeli. Başıboş hayvanları toplayıp uyutma yoluna gidilmemeli. Daha önemli tedbirler alınmalı. Kısırlaştırmaya gidilmeli.”

ÇIKAR LOBİLERİNE DİKKAT!

Gazeteci-yazar Fadime Özkan da şunları söyledi: “Başıboş köpeklerin son yıllarda sayıları hızla arttığı ve saldırganlaştıkları için ciddi sağlık, güvenlik sorununa yol açtıkları bir hakikat. Acil çözüm gerektiren bir konu. Gecikmeli de olsa bir yasa tasarısı hazırlandı, haftaya Meclis’te çalışma başlayacak. Ama çalışma başlamadan kutuplaşma ve polemik başladı bile. Mama lobileri hükümet üzerinde baskı kurmaya çalışıyor biliyoruz. Siyasilerin buna pabuç bırakmamaları gerek. Önce insan hayatıdır önemli olan. Lâkin hayvanlar da insana emanettir. CHP yasa tasarısına muhalefet etmek yerine yönettiği belediyelerde sorunu çözecek adımlar atmalı.”