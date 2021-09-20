Malul sayılmayan gaziler çözüm bekliyor

Bir 19 Eylül Gaziler Günü daha, terörle mücadele sırasında ağır yaralanarak sağlık sorunlarıyla yaşamak zorunda kaldıkları halde haklarını alamayan yaklaşık 20 bin malul sayılmayan gazi için buruk geçti. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçen yıl terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis için Meclis açılır açılmaz kanun teklifi verileceği sözüyle heyecanlanan gaziler, verilen teklifin bir an önce gündeme alınarak kabul edilmesini bekliyor.

‘Devlet Bahçeli söz vermişti’

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, şunları dile getirdi: “Devlet Bahçeli’nin talimatı ile TBMM’ye kanun teklifi verildi ama 180 gündür Meclis Komisyonunda duruyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ‘Düzenleme 19 Eylül Gaziler Gününe yetişecek’ demişti. Artık yeter! Çocuklarımıza bırakacağımız bir gazilik madalyası ve öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bizler mecburi askerlik görevimizi yaparken Güneydoğu’da terörle mücadele sırasında bölücü terör örgü ile girdiğimiz silahlı çatışmalarda yaralandık. Terörle mücadelede bir gözünü kaybeden gazi sayılmıyor. Kalbinde kurşunla yaşayan gazi sayılmıyor, çatışmada 2 parmağını kaybeden gazi sayılmıyor, vücudunda 50, 100, 400 şarapnel parçasıyla yaşayan maalesef gazi sayılmıyor.”

‘Atların bile heykelini dikiyorlar’

Polat, şöyle devam etti: “Bu işin bir de psikolojik boyutu var. Bu vatan evlatlarına maalesef TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğini dayatarak yüzde 40 altı yaralanma gazilik için yeterli sayılmıyor. 40 yıllık terörle mücadele sürecinde yaralanan 20 bin asker ve polis gazi sayılmıyor: Neden Devlet-i Aileye bu vatan evlatlarına sahip çıkmıyor bizler bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bizler kim için vurulduk? Şehidin şahidi gazidir. Bizler Allah katında gaziyiz ama devletimiz nezdinde gazi sayılmıyoruz. İngiltere’de savaşta ölen atların heykelini dikiyorlar. ABD’de, ülke dışında görev yapan askerler yaralanmasa bile doğrudan gazi kabul edilip 1. Sınıf vatandaşlık hakları veriliyor. Biz ise kapı kapı dolaşıp gazi olduğumuzu ispatlamaya çalışıyoruz. 5 milyon sığınmacıya bakan devletimiz 20 bin gazi sayılmayan asker ve polise sahip çıkamıyorsa söylenecek söz bulamıyoruz.”

