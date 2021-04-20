Malın 40’ta biri ne kadar? Malın 40’da biri nasıl hesaplanır? 80 gramın 40’ta biri ne kadar eder?

Ramazan bayramından bir hafta sonra zekata tabi olan bir malın üzerinden 1 yıl geçiyor. bu mal için zekat vermek gerekir mi? Bir de bir yıl önce 50 bin TL’ye aldığın arsanın zekatı o gündü değer üzerinden mi yoksa şuanki değer üzerinden mi hesaplanır?

Zekat nisabı satış üzerinden zekâtın farz olduğu anki değerinden hesaplanır. Yani aslında zekatı verilecek malın o anki değeri veya malın aynından (bizzat kendisinden)zekat veriyormuş gibi zekâtın verileceği tarihteki değeri esas alınır.

Zekat malının üzerinden bir yıl geçince farz olur ve zekatı verilir. Hatta üzerinden yıl geçmeden de isterse bir sonraki yılın zekatını da önceden verebilir. Tabi buna mecbur değildir.

Zekatın kırkta biri nasıl hesaplanıyor?

Zekatın kırkta biri demek, asli ihtiyaçlarınızın ve borçlarınızın dışında elinizde bulunan ve nisap miktarını aşan (80,18 gram altın veya değeri para, mal) şeyin % 2,5 (yüzde iki buçuğu)nu gerekli yerlere vermektir. Mesela asli ihtiyaçlarınızın ve borçlarınızın dışında elinizde, bir yıldan beri 10.000 TL paranız varsa bunun % 2,5’u olan 250 TL’yi zekat olarak verirsiniz.