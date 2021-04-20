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İSLAM Malın 40’ta biri ne kadar? Malın 40’da biri nasıl hesaplanır? 80 gramın 40’ta biri ne kadar eder?
İSLAM

Malın 40’ta biri ne kadar? Malın 40’da biri nasıl hesaplanır? 80 gramın 40’ta biri ne kadar eder?

Ramazan ayının girmesiyle birlikte Müslümanlar bu mübarek ayda farz olan oruç ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Ramazan ayında yapılan ibadetlere kat be kat sevap verildiğinden özellikle de zekat borcu olanlar Ramazan ayında zekatlarını vermeyi tercih ediyor. Zekat malın 40’ta birinin ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Peki malın 40’ta biri ne kadar? Malın 40’da biri nasıl hesaplanır? 80 gramın 40’ta biri ne kadar eder? İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:20:00 - 2021-04-20 09:21:23
Malın 40’ta biri ne kadar? Malın 40’da biri nasıl hesaplanır? 80 gramın 40’ta biri ne kadar eder?

Ramazan bayramından bir hafta sonra zekata tabi olan bir malın üzerinden 1 yıl geçiyor. bu mal için zekat vermek gerekir mi? Bir de bir yıl önce 50 bin TL’ye aldığın arsanın zekatı o gündü değer üzerinden mi yoksa şuanki değer üzerinden mi hesaplanır?

Zekat nisabı satış üzerinden zekâtın farz olduğu anki değerinden hesaplanır. Yani aslında zekatı verilecek malın o anki değeri veya malın aynından (bizzat kendisinden)zekat veriyormuş gibi zekâtın verileceği tarihteki değeri esas alınır.

Zekat malının üzerinden bir yıl geçince farz olur ve zekatı verilir. Hatta üzerinden yıl geçmeden de isterse bir sonraki yılın zekatını da  önceden verebilir. Tabi buna mecbur değildir.

Zekatın kırkta biri nasıl hesaplanıyor?

Zekatın kırkta biri demek, asli ihtiyaçlarınızın ve borçlarınızın dışında elinizde bulunan ve nisap miktarını aşan (80,18 gram altın veya değeri para, mal) şeyin % 2,5 (yüzde iki buçuğu)nu gerekli yerlere vermektir. Mesela asli ihtiyaçlarınızın ve borçlarınızın dışında elinizde, bir yıldan beri 10.000 TL paranız varsa bunun % 2,5’u olan 250 TL’yi zekat olarak verirsiniz.

Zekat hesaplama
Zekat hesaplama

Oruç

Zekat hesaplama

Nisap miktar 80,18 gram altın ne kadar ediyor? Nisap miktar nedir ne kadardır?
Nisap miktar 80,18 gram altın ne kadar ediyor? Nisap miktar nedir ne kadardır?

Ekonomi

Nisap miktar 80,18 gram altın ne kadar ediyor? Nisap miktar nedir ne kadardır?

Zekat kimlere verilir?
Zekat kimlere verilir?

Oruç

Zekat kimlere verilir?

Zekatı verilecek mallar zekatı verilmeyecek mallar hangileri?
Zekatı verilecek mallar zekatı verilmeyecek mallar hangileri?

Oruç

Zekatı verilecek mallar zekatı verilmeyecek mallar hangileri?

Kaynanama zekat verebilir miyim? Kaynatama zekat verir miyim?
Kaynanama zekat verebilir miyim? Kaynatama zekat verir miyim?

İSLAM

Kaynanama zekat verebilir miyim? Kaynatama zekat verir miyim?

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