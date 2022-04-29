Mali'de Rus ordusuna ağır darbe! Onlarca asker öldü

Mali'nin orta kesiminde ordu güçlerini ve Rus askerlerini hedef alan eş zamanlı saldırılarda onlarca askerin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırılar Mali'nin orta kesimindeki Mopti bölgesinde bulunan Sevare ile Segou bölgesinde bulunan Niono ve Bapho yerleşimleri yakınlarındaki üslere eş zamanlı olarak düzenlendi.

24 Nisan günü düzenlenen saldırılarda, üç ayrı bölgede bulunan askeri üsler aynı dakikalarda hedef alındı.

El Kaide'nin Batı Afrika kolu Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) tarafından düzenlenen saldırılara 100'ün üzerinde CNİM mensubunun katıldığı belirtildi.

Bölge kaynakları, düzenlenen saldırılarda onlarca Mali askerinin yanı sıra Rus paralı asker firması Wagner'den de birçok kişinin öldüğünü belirtti.

Saldırılarda askeri üslerde ağır hasar oluşurken bir helikopter zarar gördü ve çok sayıda askeri araç da tahrip edildi.

Zarar gören helikopterin görüntüleri sosyal medyada servis edildi. Helikopterin Mali güçlerine Rusya tarafından kısa bir süre önce teslim edildiği ifade ediliyor.

Mali ordusu saldırıları doğrularken, saldırılarda ölen askerlerin sayısını ise 6 olarak açıkladı.

CNİM tarafından yayınlanan açıklamada ise, saldırılarda bir helikopterin ciddi hasar aldığı, 30'dan fazla askeri aracın tahrip edildiği, yaklaşık 100 askerin ise öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda askeri üslerin de ciddi hasar aldığına vurgu yapıldı.

Bölgede El Kaide'nin Batı Afrika kolu Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Mepa News