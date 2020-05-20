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Maldivler’den gelen Türk vatandaşlarının karantina süresi doldu

Maldivler’den Kırşehir’e getirilen 209 kişi, karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:09:39 -
Maldivler’den gelen Türk vatandaşlarının karantina süresi doldu

Maldivler’den Kırşehir’e getirilen 209 kişi, karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine uğurlandı.


Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Kırşehir’deki yurtta karantinaya alınan 209 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fatma Bacı Kız Öğrenci Yurdu’ndaki karantina süreleri dolan 209 kişinin çıkış işlemleri yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek polis ekiplerinin gözetiminde memleketlerine uğurlandı. Bazıları ise aileleriyle özel araçlarla kentten ayrıldı. Vatandaşlar, yurttan ayrılırken personele ilgilerinden dolayı teşekkür etti. AFAD görevlilerince otobüslere kumanya ve gıda paketleri de konuldu.


Gençlik ve Spor Hizmerleri İl Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür eden 209 kişi evlerinde izole işlemlerini sürdürecekler.

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