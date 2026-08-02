  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 Ağustos 1696: İsmail Hakkı Toprak'ın vefatı (Mutasavvıf) Rusya'nın kalbinde korkunç saldırı! 21 kişi yaralandı Nazca Çizgileri turunda uçak faciası: 13 kişi yaşamını yitirdi ABD'ye İran resti! İzin vermeyecekler NATO, Türk F-16'larına emanet Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı İran'dan dikkat çeken hazırlık! "En kötü senaryolara hazırız" Çatıdaki çıplak şahıs paniğe neden oldu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı DSÖ alarm verdi! Ebola salgını kontrolden çıktı İşgal ordusunda kriz derinleşiyor! Bir asker daha intihar etti
Dünya Vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı Mükellefe kolaylık
Dünya

Vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı Mükellefe kolaylık

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı Mükellefe kolaylık

Vergi Denetim Kurulu, denetim süreçlerini hem mükellef, hem de müfettişler açısından kolaylaştırması amaçlanan "İncelemeye Hazırlık Dosyası" uygulamasını devreye alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, devreye alacağı İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD) uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak.

Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, VDK, bu uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçlerini kolaylaştırmayı, denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamayı ve dijital denetim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uygulama, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Vergi İçin Standart Denetim Dosyası metodolojisi esas alınarak Türkiye'nin denetim ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirildi.

BİLGİ VE BELGELER STANDART OLACAK

Bu programla, vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler, kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek, hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak, inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek.

Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda standart formatlarda VDK'ye iletilecek.

MÜKELLEF REHBERLİĞİ

İncelemeye Hazırlık Dosyası Uygulaması, aynı zamanda kapsamlı bir mükellef rehberliği platformu olarak da tasarlandı. Dilekçe ve Bilgi Verme Sistemi üzerinden kullanılacak uygulamada kullanıcı dostu ekranlar, adım adım yönlendiren sihirbazlar, açıklama kutuları, uygulama kılavuzları, yükleme rehberleri, eğitim videoları yer alacak.

Böylece, mükelleflerin ilave desteğe ihtiyaç duymadan hazırlık dosyalarını doğru ve eksiksiz şekilde oluşturabilmesi sağlanacak.

MÜKELLEFE DÜZELTME İMKANI

Standartlaştırılmış bilgi ve belge yapısı sayesinde, inceleme öncesinde veri hazırlama süreçleri önemli ölçüde azalacak. Mükellefler, aynı bilgi ve belgeleri farklı formatlarda tekrar tekrar hazırlamak zorunda kalmayacak. Elektronik ortamda hazırlanan standart veri setleri, bilgisayar destekli analiz ve otomasyon süreçlerine de katkı sağlayarak, denetimlerin daha kısa sürede tamamlanmasına imkan verecek.

KDV İADE İNCELEMESİNE KATKI

Uygulamanın, özellikle KDV iade incelemelerine katkı sağlaması bekleniyor.

İade incelemelerinde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin önceden eksiksiz ve standart formatlarda hazırlanması sayesinde, eksik belge nedeniyle yaşanan yazışmalar ve tekrar eden bilgi talepleri azalacak, böylece iade incelemeleri daha kısa sürede sonuçlandırılabilecek.

Denetim süreçlerini kısaltacak uygulamayla, müfettişler inceleme sürecine başlamadan mükellefin düzeltme vermesine de olanak tanınacak.

OECD STANDARTLARINA UYGUN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu uygulamalarla hem elektronik denetim altyapısını güçlendirdiklerini hem de mükellefin vergiye gönüllü uyumu için adım attıklarını belirterek, "Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz.

Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek’ten verilere ilk yorum! Petrol düştü dezenflasyon başladı
Bakan Şimşek’ten verilere ilk yorum! Petrol düştü dezenflasyon başladı

Ekonomi

Bakan Şimşek’ten verilere ilk yorum! Petrol düştü dezenflasyon başladı

Tarıma 938 milyar liralık dev kaynak! Bakan Şimşek: Amacımız üretici hak ettiğini alsın
Tarıma 938 milyar liralık dev kaynak! Bakan Şimşek: Amacımız üretici hak ettiğini alsın

Ekonomi

Tarıma 938 milyar liralık dev kaynak! Bakan Şimşek: Amacımız üretici hak ettiğini alsın

Türk lirasında 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek açıkladı: En yüksek seviyesine ulaştı
Türk lirasında 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek açıkladı: En yüksek seviyesine ulaştı

Ekonomi

Türk lirasında 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek açıkladı: En yüksek seviyesine ulaştı

Bakan Şimşek: Bazı vergilerden vazgeçmemize rağmen... Bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti
Bakan Şimşek: Bazı vergilerden vazgeçmemize rağmen... Bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti

Ekonomi

Bakan Şimşek: Bazı vergilerden vazgeçmemize rağmen... Bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23