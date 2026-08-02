  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Marka putuna tapmak!' Sanatın ruhunu kim çaldı? Trump’ın tatilinde şaşırtan görüntü: Terlikle çıktı, askerler selam bile durmadı Eyyam-ı bahur etkisini gösteriyor! Türkiye kavrulacak İspanya’dan Fas sınırına denizde güvenlik duvarı Göçe karşı yüzer bariyer Depremde ahkâm kesenler şimdi nerede? Selma Savcı'dan sert yazı Mustafa Armağan yazdı: Hac Türkiye'de yasak, Yunanistan'da serbestti! İşte ibretlik hikâye Murat Alan yazdı: İspanya'ya ödetilen bedelin arkasında hangi hesap var? Hamas'tan yüzleri kızartan ifşa... 'İslam Dünyası Bizi Yalnız Bıraktı!' ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: "Ortadoğu'yu terk edin"
Gündem ‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak
Gündem

‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak

Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus, sınıra sadece 40 kilometre mesafede yeni bir hava indirme taarruz tugayı kurmaya başladı. Bölgedeki çatışmalara dikkat çekerek "Artık seyirci kalamayız" mesajı veren Belarus ordusu, insansız hava araçlarına karşı savunma kapasitesini de artırıyor.

Belarus'un, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede yeni bir hava indirme taarruz tugayı oluşturmaya başladığı bildirildi.

Belarus Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Aleksandr İlyukeviç, Savunma Bakanlığına bağlı "VoenTV" kanalına yaptığı açıklamada, Gomel şehri yakınlarında 37. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Tugayının kurulması çalışmalarına başlandığını belirtti.

Bir taburun halihazırda kurulduğunu aktaran İlyukeviç, "Bu yıl bir tabur daha oluşturuyoruz. Ayrıca muharebe destek, topçu, hava savunma ve keşif birliklerini kuruyoruz." dedi.

İlyukeviç, yeni tugayın bazı birlik ve alt birimlerinin oluşturulduğunu, subay kadrosunun belirlendiğini ve personel alımının yapıldığını kaydetti.

147. Uçaksavar Füze Alayının komuta merkezlerini ve önemli devlet binalarını koruyacak Özel Harekat Kuvvetlerine devredildiği bilgisini de paylaşan İlyukeviç, "Komşu ülkelerimizde askeri bir çatışmaya ve insansız hava araçlarının yaygın kullanımına tanık oluyoruz. Elbette biz de seyirci kalamayız. İnsansız hava aracı karşıtı yeteneklerimizi geliştirmek ve birliklerimizi ve tesislerimizi korumak için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tugayın, Belarus'un Gomel şehri yakınlarında, Belarus-Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Rusya'nın kalbinde korkunç saldırı! 21 kişi yaralandı
Rusya'nın kalbinde korkunç saldırı! 21 kişi yaralandı

Dünya

Rusya'nın kalbinde korkunç saldırı! 21 kişi yaralandı

Restorana silahlı saldırı: Katliam yapıp intihar etti
Restorana silahlı saldırı: Katliam yapıp intihar etti

Dünya

Restorana silahlı saldırı: Katliam yapıp intihar etti

FETÖ'den "Asırlık Gece" dizisine kirli operasyon! IMDb üzerinden organize saldırı
FETÖ'den "Asırlık Gece" dizisine kirli operasyon! IMDb üzerinden organize saldırı

Gündem

FETÖ'den "Asırlık Gece" dizisine kirli operasyon! IMDb üzerinden organize saldırı

Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!
Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!

Dünya

Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23