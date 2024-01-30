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Dünya Maldivler Meclisi'nde ilginç anlar!
Dünya

Maldivler Meclisi'nde ilginç anlar!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 12:13:00 -
Maldivler Meclisi'nde ilginç anlar!

Turizm cenneti Maldivler'de parlamentoda yaşanan kavga ilginç görüntülere yol açtı.

Turizm cenneti Maldivler'de parlamentoda yaşanan kavga ilginç görüntülere yol açtı.

Güney Asya ülkesi Maldivler'de parlamentoda yaşanan kavga kontrolden çıktı.

Ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilen Mohamed Muizzu'nun atadığı 4 bakana itiraz eden muhalefet üyeleri parlamentoda olay çıkardı.

Parlamento Başkanı'nın konuşmasını trompet çalarak kesen muhalif vekiller, iktidar üyelerine saldırdı.
Yumruklar havada uçuşurken vekillerin birbirlerinin saçını çektiği de görüldü.

Kavga sırasında birbirine giren vekiller birlikte merdivenlerden yuvarlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ana muhalefet partisi MDP, Devlet Başkanı Muizzu'ya karşı güvenoylamasına gideceğini açıkladı.

İktidardaki PPM partisinin sözcüsü ise "Önce bizi öldürmeleri lazım" diyerek muhalefete tepki gösterdi.

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