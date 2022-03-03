Malatya'dan şubatta milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Malatya'dan şubat ayında yurt dışına 28 milyon 840 bin dolar karşılığı 5 bin 797 ton kuru kayısı satıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru kayısı ihracatında rakamların sevindirici olduğunu söyledi.

Şubat ayında 5 bin 797 ton kuru kayısı ihracatıyla ülkeye 28 milyon 840 bin dolar kazandırdıklarını belirten Özcan, "Dünya kuru kayısı başkenti olmanın bize verdiği tüm avantajları kullanarak, hala dünyadaki kuru kayısı ihracatını karşılayan tek şehir olmanın, ülke ve kent ekonomisine katacağımız katkının farkındayız" dedi.

Hedef, 100 bin ton ihracat

1 Ağustos 2021'de başlayan ihracat sezonunun güzel geçtiğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Yeni sezonun ilk 7 ayında 57 bin 528 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 251 milyon 460 bin dolar gelir elde ettik. Bunlar önemli rakamlar. Dünyada yeni tip koronavirüsün etkileri devam ederken, son zamanlarda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden sıcak savaşa rağmen ihracatımız hızlı devam ediyor. Mart ve nisan ayını sağlıklı şekilde tamamlayarak ihracatımızı hedeflediğimiz noktalara taşımak için gayret gösteriyoruz. 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedefine odaklandık."

Özcan, Çin'e ve Kazakistan'a ihracatta artış yaşandığını belirterek, "Çin'e 2 bin 975 ton kuru kayı ihracatı gerçekleştirerek 8 milyon 232 bin dolar gelir elde ettik. Geçen yıl ihracat rakamlarımızın 20 tonla sınırlı olan Kazakistan'a yaklaşık 1207 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.