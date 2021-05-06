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Malatya'da FETÖ'ye darbe
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Yerel Malatya'da FETÖ'ye darbe
Yerel

Malatya'da FETÖ'ye darbe

Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalanarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:30:00 -
Malatya'da FETÖ'ye darbe

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin Malatya'daki yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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