  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 08:03:00 -
Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Ersele Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.C. (29) yönetimindeki 23 DN 577 plakalı hafif ticari araç olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Polat Coşkun (19) yaralandı. Çevredekilerin kazayı fark etmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Polat Coşkun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23