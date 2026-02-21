  • İSTANBUL
Yaşam

Malatya’da can kurtaran şoför: Konserveye sıkışan kediyi kurtardı

Malatya’da belediye otobüsü şoförü, başı konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtararak herkesin takdirini kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki MOTAŞ şoförü İbrahim Ayten, her zamanki güzergâhında belediye otobüsüyle giderken, Leylekpınarı Sokağı’nda başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedinin çaresizce dolaştığını gördü. Derhal otobüsü durdurarak kedinin yanına giden hayırsever otobüs şoförü, kediyi incitmeden sıkışan kafasını konserve kutusundan çıkarıp serbest bıraktı.

BAŞKAN ER GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞARAK OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TEŞEKKÜR ETTİ

Otobüs şoförünün kalpleri ısıtan merhametli müdahalesini sosyal medya adresinden “Rahmet ayında bir merhamet örnekliği” başlığıyla paylaşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samir Er, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz iştiraki MOTAŞ'da otobüs şoförü olarak çalışan mesai arkadaşımız İbrahim Ayten, perşembe günü saat 16.30 sularında Orduzu Mahallesi Leylekpınarı Sokağı’nda görevini icra ederken; başına konserve kutusu sıkışmış bir kedinin yaşam mücadelesi verdiğini görünce hemen aracını durdurarak minik canın imdadına yetişiyor. Rahmet ayında merhametiyle yüreklerimizi ısıtan kıymetli çalışma arkadaşımız İbrahim Ayten’e teşekkür ediyorum” diyerek, örnek davranışı övdü.

