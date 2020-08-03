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Aktüel

Malatya'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:40:49 -
Malatya'da baraj gölüne giren genç boğuldu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Beyazsaray mevkisinde yakınlarıyla gezmeye giden Suriyeli Ahmet El Barho (23) serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra Barho'nun suda çırpındığını gören yakınları Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Barho'yu kıyıya 30 metre uzaklıkta 12 metre derinlikte sudan çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Barho'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Barho'nun cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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