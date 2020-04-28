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Aktüel

Malatya’da aile içi silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya’da aile içi çıkan kavgada bir şahıs, annesi, kardeşi ve yengesini silahla vurarak yaraladı.

2020-04-28 19:18:23 -
Malatya’da aile içi silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya’da aile içi çıkan kavgada bir şahıs, annesi, kardeşi ve yengesini silahla vurarak yaraladı.



Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi bir konudan dolayı yaşanan tartışmanın ardından A.K. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu F.K. (82), K.K. (39) ile F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan F.K. (82), K.K. (39) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, durumu ağır olan F.K. ise Turgut Özal Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.


Olayın gerçekleştiği bölgeyi çembere alan jandarma ekipleri olayın şüphelisi A.K.’yı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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