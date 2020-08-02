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Aktüel

Malatya'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkılırken yan taraftaki apartmanda hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:08:04 -
Malatya'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkılırken yan taraftaki apartmanda hasar oluştu

MALATYA (AA) - Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina kontrollü yıkılırken yan taraftaki apartmanda hasar oluştu.

Kent merkezi İnönü Caddesi Şifa Mahallesi'nde bulunan ve depremde ağır hasar gören Hacıevliyagil apartmanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesiyle boşaltıldı.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkım yapıldığı sırada yan tarafında bulunan Bahadır apartmanında hasar oluştu.

Yıkım çalışmasına ara verilirken Bahadır apartmanı sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.


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