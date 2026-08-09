Malatya TSO için yeni üye hamlesi! İlk 30 günde birebir destek verilecek

Malatya’da genç girişimcilerin oda yönetiminden beklentileri ve iş hayatında karşılaştıkları sorunlar masaya yatırıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve kurul üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede genç girişimcilerin Malatya’da yatırım ve ticaret hayatında karşılaştığı sorunlar ile TSO’dan beklentileri ele alındı.

Toplantıda konuşan TOBB Malatya Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir, gençlerin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesinin önemine dikkat çekti. Genç iş insanları ise Malatya TSO’nun kentteki kurumlarla güçlü iletişim içerisinde olması gerektiğini belirterek, Boyraz’dan özellikle genç ve yeni üyelere yönelik projelerini anlatmasını istedi.

Yeni üyelere "Hoş Geldiniz Paketi"

Genç girişimcilerin sorularını yanıtlayan Mahmut Boyraz, göreve seçilmeleri halinde Malatya TSO’yu gençler için çözüm üreten, istişareyi esas alan ve üyelerine katma değer sağlayan bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda hazırladıkları "Yeni Üye Projesi" hakkında bilgi veren Boyraz, odaya yeni kayıt yaptıran üyelere "Hoş Geldiniz Paketi" sunulacağını açıkladı. Pakette oda hizmetleri, üyelerin sahip olduğu haklar ve yararlanabilecekleri destek mekanizmalarına ilişkin kapsamlı bilgilendirmelerin yer alacağını ifade etti.

İhtiyaç analizi yapılacak

Yeni üyelerin yalnızca kayıt işlemiyle baş başa bırakılmayacağını belirten Boyraz, üyeliğin ilk 30 günü içerisinde birebir tanışma toplantıları düzenleneceğini ve işletmelerin ihtiyaç analizlerinin yapılacağını kaydetti.

Boyraz, KOSGEB, İŞKUR, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile diğer kamu kurumları tarafından sağlanan destek ve teşvikler konusunda da ücretsiz bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Danışmanlık desteği verilecek

Devlet destekleri ve teşviklerden yararlanmak isteyen üyelerin doğru danışmanlık kanallarına yönlendirileceğini aktaran Boyraz, sektörel tanışma ve networking toplantılarının da düzenleneceğini söyledi.

Dijital üyelik rehberi ile WhatsApp bilgilendirme hattı oluşturmayı planladıklarını ifade eden Boyraz, ihracata adım atmak isteyen yeni üyelere de ilk danışmanlık desteğinin sağlanacağını kaydetti.

Boyraz, yeni üyelere yönelik yaklaşımlarını, "Yeni üye sadece kayıt yaptırmayacak; ilk günden itibaren yol arkadaşı olacağız" sözleriyle özetledi.

Program, genç girişimcilerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.