Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kurtoğlu’ndan ‘üretim’ açıklaması: Üretmeyen bir ülkenin geleceği olamaz

Üretmeyen bir ülkenin geleceğinin de olamayacağına dikkat çeken Kurtoğlu, bütün üreticilerin TMO’dan arpa alabileceklerini, birlik üzerinden alındığı takdirde yüzde 1 KDV ile, vergiye tabi olmayan üreticilerin ise yüzde 8 KDV ile alabileceklerini kaydetti.

“Üreticiler mutlaka TMO’dan arpa temin etsinler”

Kurtoğlu, “Malumunuz ülkemizde kuraklık devam ediyor. Birlik olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile bir toplantı gerçekleştirdik. Üreticilerimiz mutlaka TMO'nun vereceği arpadan faydalansınlar. Malatya Sürt Üreticileri Birliği üyeleri vergi dairesine kaydı olamayan üyeler, birlik vasıtasıyla arpayı yüzde 1 KDV ile alabilirler. Üreticilere sesleniyorum, mutlaka faydalansınlar. Arpalarını temin etsinler. Emeği geçenlere üretici ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

“Stokçular, ellerindeki malı makul bir fiyata üreticinin faydalanması için stoktan çıkarıp çiftçinin hizmetine sunsunlar”

Stokçulara da çağrıda bulunan Kurtoğlu, “Artık elinizi üreticinin üzerinden çekin. Bakanlığımız merkez birliğimiz vasıtasıyla, arpayı yoncayı, samanı bundan sonra temin edecektir. Şu anda arpa TMO vasıtasıyla 2 liradan üreticiye ulaştırılacaktır. Stokçular, elindeki malı makul bir fiyata üreticinin faydalanması için stoktan çıkarıp çiftçinin hizmetine sunsunlar. Bizi yurt dışına muhtaç etmesinler. Çünkü üreticiye devamlı lazım. Ürettiğimiz saman yonca, arpa saman ülke hayvanına yetecek kadar. Ama ne yazıkki 2-3 yıldır stok yapan insanlarımız var. Üretmesek yaşayamayız, el birliğiyle tarım ve hayvancılık için çalışma yapmamız gerekiyor.” diye çağrıda bulundu.

“Üretmeyen bir ülkenin geleceği olamaz”

Üretimin yapılıp tüketiciye sunulması ile ilgili herkese görev düştüğünü kaydeden Kurtoğlu, “Çünkü üretmeyen bir ülkenin geleceği olamaz. Damızlık hayvanın kesime gitmemesi için üreticiler TMO'dan arpa alıp üretim yapsınlar. TMO her ay belirli aralıklarla üreticiye bu arpayı temin edecektir. Bu işin devam etmesini istiyoruz. Bakanlığımızın merkez birliğimiz aracılığıyla üreticilere kaba yem dağıtacağı söylendi. Bunun bir an önce hayata girerek, damızlık hayvanın kesime gitmemesi gerekiyor. Bakanlığımızın üreticilerimizin yanında olmasını arzu ediyoruz.” dedi.

“Arpanın piyasa fiyatı yaklaşık 3 TL, TMO’da 2 TL”

Kurtoğlu, “Şu anda arpanın piyasada kilogram fiyatı 2,8 ile 3 TL arası değişiyor. TMO ise 2 liradan veriyor. Birlik üyeleri birlik aracılığıyla arpaya ulaşabilecekler. Bütün üreticiler alabilecek. Birlik üzerinden aldıklarında yüzde 1 KDV ile alacaklar, eğer vergiye tabi değilseler yüzde 8 KDV ile alabilecekler.” dedi.

Kaynak: İLKHA