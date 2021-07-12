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Spor Maicon Süper Lig'e geri dönüyor
Spor

Maicon Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın eski Brezilyalı stoperi Maicon'un menajerler tarafından Adana Demirspor'a önerildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 04:02:00 -
Maicon Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın 2017 yılında Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak istediği verimi alamayıp Al Nasr'a sattığı Brezilyalı stoper Maicon Süper Lig'e geri dönüyor.

Samet Aybaba ile 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor transfer dönemine çok hızlı giriş yaptı. Önce Galatasaray'ın eski Faslı yıldızı Belhanda'yı sonra da İtalya'nın hırçın çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katan Adana temsilcisi son olarak da Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştı.

Maicon Adana'ya geliyor

Teknik direktör Samet Aybaba'nın ısrarla tecrübeli bir stoper istediği ve kulübün Galatasaray'ın eski stoperi Maicon ile menajerler aracılığıyla temas kurduğu öğrenildi. Al Nasr'da sözleşmesi sona eren Brezilyalı stopere bonservis ödemeyecek olan Mavi Şimşekler bu transferi yakın dönemde bitirmeyi hedefliyor.

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