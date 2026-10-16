Bir mayolu voleybolcuları kutsayan muhafazakarlara bakın bir de bu çocuğa! Müslüman sporcunun hassasiyeti takdir topladı

​Güreş müsabakasında galip gelen genç Müslüman sporcu, galibiyet ilan edildiği sırada elini havaya kaldırmak isteyen kadın hakemle temas kurmaktan kaçınarak İslam’ın kesin hükmünü uyguladı.

Zira efendimiz Muhammet Mustafa aleyhisselam hazretleri, bir sahih hadiste, “Ben kadınlarla tokalaşmam” buyurdular. (Sünen-i Nesâî, sahih)

Hz. Âişe (radıyallahu anhâ) validemiz ise, Resûlullah aleyhisselam hazretlerinin, kadınlardan biat almasını anlatırken, onun kadınlarla el sıkışmadığını, biatlarını sözlü olarak kabul ettiğini bildirir. (Sahîh-i Buhârî)

​Kimseden çekinmeyen genç sporcu, inanç ve değerlerinden taviz vermeden hassasiyetini korurken, hakem ise sporcunun bu tutumunu saygıyla karşılayarak kendi elini havaya kaldırdı.

​Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu görüntüler, seküler kesimin tepkisinden çekinerek İslam'ın emirlerine uygun hareket etmeyen kesimleri tebrik etmek için sıraya giren muhafazakarları akıllara getirdi. Tüm Müslümanların İslam'dan taviz vermeden hükümlerine sarılması gerekirken, nefsani duygularla hareket edilen gayri ciddi organizasyonların bu denli övülmesi yürekleri sızlatıyor.