Mahmud Efendinin hastalığı ne? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlığında son durum
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hasta mı? Nakşibendi Tarikatının Halidiye konulunun İsmailağa şubesinin şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu (Efendi hazretleri) hastaneye kaldırılmasından sonra İsmailağa bağlıları Mahmut Efendi’nin neden hastaneye yatırıldığını merak etmeye başladı. İsmailağa cemaati lideri Mahmut Efendi hastalandığı haberinden sonra Mahmud Efendinin hastalığı ne? Efendi Hazretleri (Mahmut Ustaosmanoğlu) koronadan mı hastaneye kaldırıldı? Mahmut Efendinin sağlık durumu nasıl? Soruları internette aranmaya başlandı. Peki Mahmud Efendinin sağlık durumunda son durum ne? İşte detaylar…