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Gündem

Mahmud Efendinin hastalığı ne? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlığında son durum

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hasta mı? Nakşibendi Tarikatının Halidiye konulunun İsmailağa şubesinin şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu (Efendi hazretleri) hastaneye kaldırılmasından sonra İsmailağa bağlıları Mahmut Efendi’nin neden hastaneye yatırıldığını merak etmeye başladı. İsmailağa cemaati lideri Mahmut Efendi hastalandığı haberinden sonra Mahmud Efendinin hastalığı ne? Efendi Hazretleri (Mahmut Ustaosmanoğlu) koronadan mı hastaneye kaldırıldı? Mahmut Efendinin sağlık durumu nasıl? Soruları internette aranmaya başlandı. Peki Mahmud Efendinin sağlık durumunda son durum ne? İşte detaylar…

2020-04-18 20:10:00 - 2020-04-18 20:23:41
Mahmud Efendinin hastalığı ne? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlığında son durum

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/mahmud-efendinin-hastaligi-ne-efendi-hazretlerinin-durumu-nasil-mahmut-ustaosmanoglu-19890

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Yorumlar

meleknur

RABNİM ÇOK SAĞLIK SİHHAT VERSİN ALİMLERİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
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Harun

Hani su ismekteki egitmenleri karsisina alip dalga gecen kadin vardiya bu imamoglu simdi maske yok devlet versin diyor neden???is yapan insanlari sirf partizanlik yaparak kovdu simdi is yapacak adam ariyor eskidende ayniydi bunlar ne kadar devlet kit i var agzina kadar bunlarla doluydu tek bir is yapmaz her hafta sonu sarhos oluncaya kadar cekerlerdi millet o gunleri unuttu yada hatirlamiyor ama belediyeyi bir yilda bu hale getirenlere hukumeti teslim edersek turkiye diye bir ulke kalmaz
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