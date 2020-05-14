Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi
İsmailağa lideri Mahmud Efendi Hazretleri geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu sevenleri, Allah dostu Efendi Hazretelrinin sağlık durumunu merak ediyordu. Mahmud Efendi’nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Mahmud Efendinin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Peki Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İşte Mahmud Ustaosmanoğlu hayatı biyografisi.
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? İşte Mahmut Ustaosmanoğlu'nun biyografisi
Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da doğdu.
Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet alan Ustaosmanoğlu, icazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşında evlendi.
1952 yılında şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerilik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü.
2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet Ödülü' verildi.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:
Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir) (Açıklamalı Kur'an tefsiri)
Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)
Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)
Umre Sohbetleri
Fatiha Tefsiri
Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri
Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı
Efendi Babam Buyurdu ki
Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
İrşadül Müridin
Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni
Tembihat
Mektubatı Mahmudiyye