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Medya Mahkum final mi yapıyor? FOX’un dizisi reytinglerde çakıldı! Mahkum dizisine erken final geliyor…
Medya

Mahkum final mi yapıyor? FOX’un dizisi reytinglerde çakıldı! Mahkum dizisine erken final geliyor…

FOX TV'nin dizileri arasında olan Mahkum, geçtiğimiz haftalarda 2. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Dizi 2. sezonunda sınıfta kaldı ve ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Final yapacak dizilere mahkum dizisi de eklenecek mi, Mahkum dizisi ne zaman final yapacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-04 19:32:00 - 2022-10-04 19:41:08
Mahkum final mi yapıyor? FOX’un dizisi reytinglerde çakıldı! Mahkum dizisine erken final geliyor…

Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan uyarlanan dizi ilk sezonu ile çok konuşulmuştu fakat 2. sezonunda bekleneni veremedi. Zirveden inmeyen dizi ilk 10'a bile giremez oldu.

Reyting listelerinde çuvalladı

Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan birebir uyarlanan dizinin başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna var. Oyunculukları ile alkış toplayan bu iki genç oyuncuya rağmen dizi 2. sezonu ile beklentilerin çok altında kaldı. Bunda Innocent Defendant dizisinin bir sezon olması ve sadece 18 bölüm olması çok etkili oldu. Çünkü Mahkum bu diziden birebir uyarlama olarak ekrana geliyor. Tüm hikayeyi 1. sezon bitiren Mahkum, 2. sezonu ile bambaşka bir senaryo ile seyirci karşısına geçti. Birçok oyuncunun ilk sezonda kaldığı diziye yeni gelenler ise seyirci tarafından benimsenmedi.

Mahkum final mi yapıyor? FOX’un dizisi reytinglerde çakıldı! Mahkum dizisine erken final geliyor…

Rakiplerinin gerisinde kaldı

Perşembe akşamları karşısında sıkı rakipleri olan Mahkum, giderek kan kaybediyor. İlk sezonunda reyting listelerinin zirvesinden inmeyen, sosyal medyanın gündemi olan dizi 2. sezonu ile iki haneli rakamlara geriledi ve ilk 10'a bile giremedi.

Senaryosunu Uğraş Güneş’in yazdığı diziye Gökçe Eyüboğlu, Seda Türkmen, Nazlı Bulum, Mehmet Bozdoğan, Mine Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Cem Söküt ve Erdal Küçükkömürcü de ekibe katıldılar.

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