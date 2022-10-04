Kurtlar Vadisi'ndeki Memati’nin kopyası BBCS’de!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle yeniden ekranlara hem oyuncu hem de yapımcı olarak dönen Oktay Kaynarca’nın dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.. Dizide Oktay Kaynarca’nın oynadığı Cezayir karakterinden ziyade yan rollerdeki dev kadro ise dizinin kalitesini en üst seviyeye çekmiş durumda…

ATV ekranlarında her salı yayınlanan dizide Kurtlar Vadisi oyuncularından Memati karakterine yakın bir karakter olan Azamet karakteri ise izleyicilerden tam not aldı.

Özellikle Oktay Kaynarca’nın Çakır karakteriyle oynadığı Kurtlar Vadisi’ndeki gözü kara karakterleri Ben Bu Cihana Sığmazam’da da farklı figürlerle izleyenlerin karşısına çıkması dizi ile ilgili bağlantıları akıllara getirdi.

Azamet karakterine hayat veren Eren Vurdem, aslen Konyalı olup, merhum sanatçı Müşfik Kenter’in de öğrencisi olarak dizilerde rol almaya devam ediyor.

Peki Azamet ile Memati hangi konularda benzerlikler gösteriyor?

Her iki karakterde ana oyuncu profilindeki Oktay Kaynarca için her türlü fedakarlığı yapan, gözü kara ve doğruluktan şaşmayan gençleri oynuyor…

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