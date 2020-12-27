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Gündem Mahkemeden "Ebu Hanzala" kararı
Gündem

Mahkemeden "Ebu Hanzala" kararı

"Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk’un istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:49:00 -
Mahkemeden "Ebu Hanzala" kararı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılandığı Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 yılı aşkın bir süredir devam eden davada verilen karar sonrası, Bayancuk'un avukatları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. 2. Ceza Dairesi Bayancuk'un istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

2. Ceza Dairesi verdiği red kararında; yerel mahkemenin verdiği kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı vurgulandı. Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı kaydedilen kararda, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirilerek, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu ifade edildi. Kararda ayrıca Bayancuk'a verilen ceza miktarı, tutuklulukta kaldığı süre ve atılı suçun niteliği bakımından tutukluluk halinin devamı yönünde karar verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan geçtiğimiz Eylül ayında 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Sabah

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