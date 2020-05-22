Mahkeme Yılmaz Özdil'in kaçak yapıları ile ilgili kararını verdi

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’de bulunan muhteşem manzaralı villasının kaçak bölümleri ile ilgili Bodrum 1. İdare Mahkemesi’nden çifte karar çıktı. Mahkeme, Bodrum Belediyesi encümeninin villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili encümen kararının uygulanmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin Özdil ailesinin talebini de reddetti.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasında kaçak inşaat çalışması yapıldığı, ruhsata göre 142,5 metrekare ofis olması gereken yapının 310 metrekarelik bir villaya dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. İmar affından faydalanan Özdil'in 31 Aralık 2017'den sonra bile yapıya kaçak eklentiler yaptığı saptanmıştı.

Olayın patlak vermesi ardından Muğla İl Çevre Müdürlüğü, Hülya Özdil adına verilen yapı kayıt belgesinin iptaline karar verirken Bodrum Belediyesi encümeni de villanın kaçak bölümlerinin yıkılması ile ilgili karar almıştı. Karar 13 Mayıs günü saat 09:00 sıralarında uygulamaya konulduğu sırada Hülya Özdil'in avukatı Bodrum İdare Mahkemesi'ne başvurarak yıkım hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı almıştı.

Bugün Özdil ailesinin kaçak yapılı villası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bodrum 1. İdare Mahkemesi'nden çifte karar çıktı.

Çifte ret

Mahkeme, Bodrum Belediyesi encümeninin villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili kararını yürütmesinin durdurulması kararının uygulanmasına devam edilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin talebi de reddetti. Mahkeme, yapı kayıt belgesi işleminin iptalinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.