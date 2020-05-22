  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu
için kalan
Gündem

Mahkeme Yılmaz Özdil'in kaçak yapıları ile ilgili kararını verdi

Bodrum'daki denize sıfır villasına kaçak eklentiler yaptığı ortaya çıkan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile ilgili mahkeme kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:26:00 -
Mahkeme Yılmaz Özdil'in kaçak yapıları ile ilgili kararını verdi

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’de bulunan muhteşem manzaralı villasının kaçak bölümleri ile ilgili Bodrum 1. İdare Mahkemesi’nden çifte karar çıktı. Mahkeme, Bodrum Belediyesi encümeninin villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili encümen kararının uygulanmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin Özdil ailesinin talebini de reddetti.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasında kaçak inşaat çalışması yapıldığı, ruhsata göre 142,5 metrekare ofis olması gereken yapının 310 metrekarelik bir villaya dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. İmar affından faydalanan Özdil'in 31 Aralık 2017'den sonra bile yapıya kaçak eklentiler yaptığı saptanmıştı.

Olayın patlak vermesi ardından Muğla İl Çevre Müdürlüğü, Hülya Özdil adına verilen yapı kayıt belgesinin iptaline karar verirken Bodrum Belediyesi encümeni de villanın kaçak bölümlerinin yıkılması ile ilgili karar almıştı. Karar 13 Mayıs günü saat 09:00 sıralarında uygulamaya konulduğu sırada Hülya Özdil'in avukatı Bodrum İdare Mahkemesi'ne başvurarak yıkım hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı almıştı.

Bugün Özdil ailesinin kaçak yapılı villası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bodrum 1. İdare Mahkemesi'nden çifte karar çıktı.

Çifte ret

Mahkeme, Bodrum Belediyesi encümeninin villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili kararını yürütmesinin durdurulması kararının uygulanmasına devam edilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin talebi de reddetti. Mahkeme, yapı kayıt belgesi işleminin iptalinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı