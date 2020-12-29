Mahkeme azgın azınlığın algı operasyonuna boyun eğdi! Dertleri otopark değil, cami

2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kadıköy Rıhtım’da “Balon Kafe” olarak bilinen alan ile İDO Terminali yanına, denize sıfır alanda büyük bir cami inşa etmek üzere düğmeye basmıştı. Ancak cami yapılacağını haber alan solak güruh, ortalığı birbirine katarak projesinin iptal ettirilmesi için harekete geçmişti. Projenin iptali için birçok bahaneyi ortaya atan Kemalistler, özellikle otoparka ihtiyaçları olduğunu söyleyerek halihazırda otopark olarak kullanılan alanın camiye dönüştürülmesine karşı çıkmışlardı.

Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın açtığı ve Mimarlar Odası’nın müdahil olduğu davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nden, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2017 tarihinde almış olduğu 4963 sayılı kararı ve eki projenin hukuka aykırılığı nedeniyle iptali istenmişti. Kadıköy Life’ın aktardığına göre, İstanbul 3. İdari Mahkemesi de “İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Rıhtım mevkiinde yapılması planlanan; cami, şadırvan, kültür merkezi ve diğer hizmetler yapısı ile yeraltı otoparkı yapısına ilişkin kararı ve eki projenin hukuka uyarlılık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi.

Amaçları otopark değil, cami yapılmaması

Yapılmak istenen cami projesi, kendi içinde dev bir otoparkı da barındırıyor. Bölgeye yapılacak olan cami, bölgedeki Müslümanların mağduriyetini giderirken, ayrıca yüzlerce araç kapasiteli yeraltı otoparkı da inşa edilecekti.

Kemalistler, yeraltı otoparkı ile daha güvenli bir park hizmeti alacakları halde, “otoparkımıza dokunmayın” diye yaygara kopararak projeyi iptal ettirdi.