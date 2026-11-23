Mahalle sakinleri panik yaşadı! Bakırköy’de metruk bina çöktü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bakırköy Yenimahalle’de 2 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan 2 aracın üzerine düştü.
İstanbul Bakırköy’de 2 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü. Yenimahalle Yanıkses Sokak’ta meydana gelen olayda enkaz, park halindeki 2 aracın üzerine devrilirken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı bildirildi.