İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 50,5980 liradan, euro ise 55,6830 liradan haftaya başladı.

KAPALIÇARŞI'DA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada yeni haftanın ilk işlemlerinde dolar 50,5960 liradan alınırken 50,5980 liradan satışa sunuluyor. Euro tarafında ise alış fiyatı 55,6810 lira, satış fiyatı ise 55,6830 lira olarak kaydedildi.

SON KAPANIŞA GÖRE HAFİF YÜKSELİŞ

Piyasaların bir önceki kapanış verilerine bakıldığında dolar 50,57 liradan, euro ise 55,65 liradan işlem görmüştü. Yeni haftanın açılışıyla birlikte her iki para biriminde de son kapanışa kıyasla sınırlı bir yukarı yönlü hareket dikkat çekti.