Antarktika’nın kalın buz tabakası, Dünya’nın milyonlarca yıl önceki atmosferinden kalan sıra dışı bir zaman kapsülünü ortaya çıkardı. Bilim insanları, buzun içinde korunan mikroskobik hava kabarcıklarının şimdiye kadar doğrudan ölçülen en eski hava örnekleri arasında yer aldığını belirledi.

206 metreye kadar indiler

Araştırmacılar Allan Hills bölgesinde 150, 159 ve 206 metre derinliğe ulaşan üç buz çekirdeği çıkardı. Bu uzun buz örneklerinin içinde, kar ve buz tabakaları oluşurken atmosfere ait küçük hava kabarcıklarının da hapsolduğu görüldü. Kabarcıkların boyutu son derece küçük olsa da içerdiği gazlar, geçmişteki atmosfer koşulları hakkında önemli bilgiler taşıyor.

2,6 milyon yıl bekliyorlardı, 6 milyon yıl çıktı

Ekibin başlangıçtaki hedefi yaklaşık 2,6 milyon yıl öncesine ait hava örneklerine ulaşmaktı. Ancak argon izotoplarıyla yapılan yaş analizleri, bazı hava kabarcıklarının yaklaşık 6 milyon yıl önce hapsolduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar sonuçların beklentilerini açık ara aştığını belirtti.

Antarktika çok daha sıcakmış

Buz içerisindeki su izotoplarının incelenmesi, bölgenin o dönemde bugünkünden yaklaşık 12 derece daha sıcak olabileceğine işaret etti. Bu bulgu, Antarktika’nın geçmişte çok daha ılıman koşullara sahip olduğu düşüncesini destekliyor. Bölgenin bir zamanlar çok daha zengin bitki örtüsüne sahip olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Eski buz neden yüzeye bu kadar yakın?

Keşfin yapıldığı bölgenin bir başka özelliği de çok eski buz tabakalarının normalden daha yüzeye yakın bulunması. Bilim insanları bunun kesin nedenini henüz çözemedi. Ancak güçlü rüzgârların yeni yağan karı sürekli uzaklaştırması ve aşırı düşük sıcaklıkların buzun hareketini büyük ölçüde yavaşlatması ihtimaller arasında.

Sırada sera gazları var

Araştırmacılar şimdi milyonlarca yıl önceki atmosferde bulunan sera gazlarını incelemeyi planlıyor. Amaç, Dünya’nın geçmişte sıcaklık değişimlerine nasıl tepki verdiğini anlamak ve elde edilen verileri gelecekteki iklim değişimlerini değerlendirmek için kullanmak.