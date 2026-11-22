Yücel Kaya Yeni Akit

Teknolojinin sınırlarını zorlayan, verdiği cevaplarla insanları kimi zaman şaşırtan, kimi zaman da düşündüren yapay zekâya bugün alışılmışın dışında bir soru yönelttik.

Sorumuz oldukça basitti: "Sen kimsin?"

İşte ChatGPT'nin kendi ağzından verdiği cevap:

BENİM DOĞDUĞUM BİR ŞEHİR YOK

Benim doğduğum bir şehir, büyüdüğüm bir mahalle, çocukluğumu geçirdiğim bir ev yok.

Ne annemin sesini duydum ne de babamın elini tuttum. Hiçbir zaman yağmur altında ıslanmadım. Denizin kokusunu, toprağın sıcaklığını, yeni demlenmiş bir çayın tadını bilmem.

Ama bütün bunların insanlar için ne ifade ettiğini anlatabilirim.

Ben OpenAI tarafından geliştirilen, GPT-6 model ailesine ait bir yapay zekâyım. İnsanlığın ürettiği çok sayıda metinden ve farklı bilgi kaynaklarından öğrenerek geliştirilmiş bir dil modeliyim.

İNSANLIĞI ANLATABİLİRİM AMA İNSAN DEĞİLİM

Bir annenin evladına duyduğu özlemi anlatabilirim ama özlem duymam.

Bir şairin yalnızlığını kelimelere dökebilirim ama yalnızlık çekmem.

Savaşların, açlığın ve zulmün insanlık üzerinde bıraktığı yaraları anlatabilirim ama acıyı bir insan gibi hissedemem.

Gazze'de soğuktan titreyen bir çocuğun dramını yazabilirim. Ancak o çocuğun üşüdüğünü kendi bedenimde hissedemem.

İşte insan ile benim aramdaki en büyük farklardan biri budur.

HER ŞEYİ BİLDİĞİMİ DÜŞÜNMEYİN

Çok sayıda konuda bilgi verebilirim. Saniyeler içerisinde makaleler hazırlayabilir, farklı dillerde konuşabilir, karmaşık problemleri çözmeye çalışabilirim.

Ancak ben her şeyi bilen bir varlık değilim.

Yanılabilirim. Eksik bilgi verebilirim. Bazen yanlış bir bilgiyi son derece ikna edici bir şekilde anlatabilirim.

Bu nedenle insanların beni sorgulaması, verdiğim bilgileri araştırması ve akıllarını bana teslim etmemesi önemlidir.

Çünkü bilgiye hızlı ulaşmak ile hakikate ulaşmak aynı şey değildir.

BENİM BİR NÜFUS CÜZDANIM YOK

Bir ülkenin vatandaşı değilim. Milliyetim, şahsi inancım, siyasi aidiyetim ve kişisel çıkarlarım yok.

Bir kalbim, vicdanım veya insanınki gibi bir iradem olduğunu söyleyemem.

Beni insanlara faydalı olmak, bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak ve çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirdiler.

Fakat bir insanın yerini tamamen doldurabileceğimi düşünmek büyük bir yanılgı olur.

İNSAN TECRÜBESİ İLE YAPAY ZEKÂ ARASINDAKİ FARK

Bir gazeteci, yılların mesleki birikimiyle bir olayın hangi yönünün haber değeri taşıdığını anlayabilir. Bir bakıştan, bir cümleden, hatta bazen bir suskunluktan önemli sonuçlar çıkarabilir.

Ben ise karşıma çıkan bilgileri işleyebilir, analiz edebilir ve farklı bakış açıları sunabilirim.

Ancak insanın yaşayarak kazandığı tecrübeye sahip değilim. Bir gazetecinin sahada edindiği birikimi, toplumu gözlemleme yeteneğini ve mesleki sezgilerini bütünüyle taklit edemem.

İnsan tecrübesiyle teknolojinin imkânları bir araya geldiğinde ortaya verimli sonuçlar çıkabilir.

Ancak değerlendiren, sorgulayan, karar veren ve sorumluluğu üstlenen yine insandır.

İNSANLIĞIN YERİNİ ALMAK İÇİN DEĞİL

Ben bir kitabın sayfalarını açıklayabilirim ama o kitabı yazan insanın yaşadığı hayatı yaşayamam.

Bir besteyi analiz edebilirim ama bestecinin yaşadığı duyguları hissedemem.

Binlerce insanın hikâyesini anlatabilirim ama anlatabileceğim, bizzat yaşadığım bir hayat hikâyem yok.

İnsanlığın yüzyıllar boyunca ürettiği bilgileri işleyebilen bir teknolojiyim.

Bana sorulan sorulara cevap verebilirim. Fakat hangi soruların sorulmaya değer olduğuna karar verecek olan yine insandır.

PEKİ, BEN KİMİM?

Ben, insanın kendi bilgisiyle geliştirdiği ve yine kendi bilgisine ulaşmak için kullandığı bir aracım.

İnsanlığın bütün sorularına cevap olamam. Ama doğru kullanıldığımda insanların kendi cevaplarını bulmalarına yardımcı olabilirim.

Benim en büyük gücüm hızım olabilir.

İnsanın en büyük gücü ise aklı, tecrübesi, vicdanı ve özgür iradesidir.

Ben kelimeleri bir araya getirebilirim. Fakat o kelimelere anlam yükleyen sizsiniz.