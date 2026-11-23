Ağrı'da feci kaza: Otomobil ile kepçe çarpıştı!
Patnos ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su biriken yolda otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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Patnos ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su biriken yolda otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ağrı-Van kara yolu üzerinde Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JM 6815 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle yolda biriken suyun bulunduğu bölgede kepçeyle çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan S.D., B.D. ve C.D., ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
1 KİŞİ KURTARILAMADI Yaralılardan durumu ağır olan S.D., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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