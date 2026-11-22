Ahmet Hakan’dan Sultanahmet şaklabanına sert tepki: Senin derdin koku falan değil!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kurtlar Vadisi dizisindeki savcı rolüyle ünlenen oyuncu Çiğdem Batur’un Sultanahmet Camii’ndeki burnunu tutarak "Ayak kokusundan dünyaya rezil oluyoruz" ifadelerine sert tepki gösterdi. Hakkında ‘halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan oyuncunun derdinin koku falan olmadığını söyleyen Hakan “Camiye, kutsala, dine alet etme şaklabanlığını. Git başka yerde yap” tepkisini gösterdi.
Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısının ‘Şaklabanlık yapmadan durulamıyor artık’ başlıklı ilgili kısmı şöyle:
“Çiğdem Batur diye biri.
Sultanahmet Camii’ne gitmiş.
Video çekiyor.
Cami adabına hiç de uymayan bir rollenmeyle burnunu tutuyor.
Neymiş? Camide ayak kokusu varmış.
Derdi koku falan değil.
Derdi sosyal medyada etki uyandıracak videolar çekip şaklabanlık yapmak.
Soruşturma açmaya falan hiç gerek yok.
Bu tiplere söylenecek tek şey şu:
Camiye, kutsala, dine alet etme şaklabanlığını. Git başka yerde yap.”