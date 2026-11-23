Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde yaşayan keklikleri zor durumda bıraktı.

Özellikle kar kalınlığının arttığı bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken keklikler, karla kaplı arazilerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kar yağışının ardından doğal yaşam alanları beyaza bürünürken, kekliklerin beslenme ve barınma imkânları da giderek azalıyor. Soğuk hava ve dondurucu kış şartları, doğadaki yaban hayvanları için yaşam mücadelesini daha da güçleştiriyor.

Doğaseverler, kış mevsiminin ağır geçtiği bugünlerde yaban hayvanlarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olunması çağrısında bulunuyor.

Adilcevaz'da kışın beyaz örtüsü görsel bir güzellik sunarken, doğanın sessiz sakinleri olan keklikler için ise zorlu bir yaşam mücadelesi devam ediyor.