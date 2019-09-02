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'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Diyarbakır’ı ziyaret ederek PKK’ya hizmet ettiği gerekçesiyle görevden alınan HDP’li başkanları ziyaret etmesine sert tepki gösterdi. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Toptancı, “Ekrem İmamoğlu, PKK’nın sayesinde başkan seçildiği için Diyarbakır’ı zorunlu bir ziyarette bulunmuştur. Mevcut yasalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu, görevini kötüye kullanmayı sürdürerek cezaevine girmek istiyor.” dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 22:15
'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyareti zorunlu bir ziyarettir”

-CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınan belediye başkanları için, Diyarbakır’a yaptığı ziyareti nasıl yorumluyorsunuz?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının memleketime yaptığı ziyareti doğrusu oldukça anlamlı bulmuyorum. Onun bu ziyaretini zorunlu bir ziyaret olarak görüyorum. Bir Diyarbakırlı olarak Ekrem İmamoğlu’nun memleketime yaptığı ziyareti doğru bulmadığımı söylemek isterim. Zira Ekrem Bey’in İstanbul’da teröre destek veren, onu tolere eden terör odaklı siyasi bir hareketin seçmenlerinden almış olduğu oylarla seçimi kazandığını hatırlatmak hatırlatmak gerek.

“Yetkisini kötüye kullanıyor”

- Ekrem Bey’in uygulama ve söylemleriyle nasıl bir amaca hizmet ediyor sizce?

Ekrem Bey’in içinde bulunduğu durum ve şu anda işgal ettiği mevki nedeniyle ne yazık ki, hukuka karşı gelme gibi eylemlere yönelmesinin daha başlangıcında olduğumuzu bu durumunda görev süreci içinde devam edeceğini öngörüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul gibi kendisine oldukça bol gelen bir elbise misali eğreti duruşlar sergilemeye devam edeceğini, bu süreç içinde de mevcut yasalar muvacehesinde belli olan görev ve yetkisini de kötüye kullandığını ve kullanacağını şimdiden söylüyorum.

Ekrem İmamoğlu, ceza alıp cezaevine girmek istiyor”

- Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nasıl bir hedefi olabilir?

Başkan İmamoğlu’nun geleceğiyle ilgili tek bir hedefi var. Başarılı olamayacağını bildiği bu yeni görevinden, yaptığı hukuksuz eylem ve söyleme devam edeceği söylemlerle suç işleyerek, yasaların gereğinin icra edilmesi neticesinde ceza alıp cezaevine girmektir. Dikkat ederseniz hukukun icra edildiği nedenlerle yerlerine kayyım olarak atanan eski eş başkanlarına yaptığı ziyarette, yaptığı hatırlatma, kendisinin de görevden alınma beklentisini sık sık gündeme getirmesidir. Kısacası 16 milyon İstanbullunun başta olmak üzere 83 milyonluk Türkiye’nin bütününe mağduriyet edebiyatıyla gündemde kalma stratejisi içindedir. Zira Ekrem Bey işleyeceği suçlarla bundan sonraki kendisine biçilen projeyi, tamamlamak talimatını uygulamayla görevlidir. Kısaca amacı belediye başkanı olarak beceriksizliğini, cezaevine girerek mağdur rolüne soyunmak ve bu mağduriyetten doğacak sonuçla siyasi varlığını devam ettirmek isteyecektir.

“CHP’nin Kürt halkımıza yönelik tutarsız politikalarını şiddetle kınıyorum”

- Ekrem İmamoğlu’nun mensup olduğu CHP’nin bu konudaki politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Asla doğru bulmuyorum ve CHP’nin Kürt halkımıza yönelik tutarsız politikalarını da şiddetle kınıyorum. Bu kadar pragmatist bir siyaset dünyanın hiçbir siyasi partisinin uyguladığı siyaset olamaz. Günümüz terörünün gayri resmi babası bir partinin bu konuda daha dün denilecek kadar yakın bir tarihte, Deniz Baykal’ın döneminde, bölgeye yapılan bir ziyarette açılan şu pankart hala hafızamızda saklı duruyor. ‘TÜRK-KÜRD KARDEŞTİR, PKK KALLEŞTİR…’ Ne oldu da bugün PKK’nin siyasal kanadı olan terörle iltisaklı bir partinin, kardeşleri Kürdlere yaptıkları ihanet ve zulmü görmezlikten gelip, onlarla sarmaş dolaş olmak için, İstanbul kendisinden bunca acil hizmetler beklerken, neredeyse bin kilometre yol tepip, Diyarbekir’e kadar gidiyorlar? Diyarbekir’e giderken, oğlu HDP kanalıyla terör örgütü PKK’ye için kaçırılmak istenen, Hacire Akar hanımı geçmiş olsun ziyaretinde bulunmamaları Kürt halkına karşı samimiyetsizliklerinin bence resmi belgesi olmuştur. Ne yazık ki, muhalefetin bir kanadının bütün umudunu teröre bağladığı bir ülkede yaşıyoruz. Özet olarak, bu ziyaret İstanbul’da kendisine oy veren seküler Kürtlere vefa borcunu ödemeye yöneliktir. Büyük projede HDP’nin kapatılması ve seküler Kürdler vasıtasıyla sistem değişikliğine yapılacak yolculukta, CHP’nin koalisyonlu iktidar projesidir.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 22:15
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Cemal Toptancı
  4. Ekrem İmamoğlu

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