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Mağdur gazilerden devlete acil çağrı: Bu yönetmelik değiştirilmeli

Terörle mücadele sırasında çeşitli yerlerinden ağır yaralanan ama malul sayılmayan gazilerin çilesi bitmiyor. Vücutlarındaki uzuv, organ kayıpları SGK’nın esas aldığı 1053 Sayılı Nizamname yüzünden malul olmalarına yetmediği için hiçbir haktan yararlanamıyorlar. Bunlardan biri olan Hacı Ali Çevik de, şu sıralar ağır metal zehirlenmesinin yol açtığı rahatsızlık dolayısı ile Ankara Şehir Hastanesi’nde yatıyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:30
Mağdur gazilerden devlete acil çağrı: Bu yönetmelik değiştirilmeli

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Hacı Ali Çevik 1992 yılında, askerlik görevi sırasında katıldığı bir operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından pusuya düşürülmüş. Roket ve makineli tüfeklerle açılan terörist ateşiyle çeşitli yerlerinden yaralanmış. Bir kurşun sağ omzundan girip sol omzundan çıkmış ve vücudunun sekiz yerine roket ve şarapnel parçası isabet etmiş. Devletin bekası ve milletin bölünmez bütünlüğü için şahadeti göze alarak vatan savunmasına koşan Hacı Ali Çevik uzun bir tedavi sonrası memleketi Kahramanmaraş’a gönderilmiş. Gazi olduğunu düşünmüş ama ne var ki SGK santimle milimle ölçmüş, “Sen gazi değilsin” demiş. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra Hacı Ali Çevik’in vücudunda kaşıntılar ve yaralar belirmeye başlamış. Vücudundaki şarapneller, ağır metal zehirlenmesine sebebiyet vermiş ve Hacı Ali Çevik‘i yavaş yavaş öldürmeye başlamış.

‘Daha kaç Osman ölecek’

Hacı Ali Çevik, halen Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyor ve sessiz sedasız ölümü bekliyor. Çevik’i ziyaret eden Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Mesut Kılıçarslan, “Terörle mücadele sırasında askerlerimiz çıkan çatışmalarda yaralanıyor, kimi kurşunla kimi şarapnelle uzvunu feda ediyor, kimi vücudunda bulunan şarapneller nedeni ile ağır metal zehirlenmesi yaşıyor. Bu kahraman vatan evlatları hastanelerde üstünkörü muayene edilerek memleketlerine gönderiliyor ve SGK santimle milimle ölçüyor, gazilik vermiyor. Sonuç olarak kahramanlarımız başta posttravmatik stres bozukluğu olmak üzere yaralanmaları ve ardından yaşlarının ilerlemesi sonucu tedavisi mümkün olmayan başka hastalıklar yaşıyor ve yavaş yavaş ölüme mahkum ediliyorlar. Dün Osman öldü şehit sayılmadı bugün Hacı Ali Çevik yavaş yavaş ölüyor. Daha kaç Osman ölecek, Aliler ölüme mahkum bırakılacak” dedi.

‘Sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duyun’

Mesut Kılıçaslan, şunları söyledi: “Buradan yetkililere sesleniyorum: Bölücü ve yıkıcı terör örgütleri ile verilen mücadelede yaralanmış 20 bin kahraman vatan evladının sesini ne zaman duyacaksınız? Hantal bürokrasi, vurdumduymaz siyasiler kendi öz evladına neden sahip çıkmaz? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Sesimizi duyun. Hak ettiğimiz gazilik onurumuzu verin. Geç gelen adalet, adalet değildir.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:30
  1. Kahramanmaraş
  2. Hacı Ali Çevik
  3. SGK
  4. Ankara Şehir Hastanesi
  5. Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Mesut Kılıçarslan
  6. Mesut Kılıçaslan
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • SelimSelim5 dk önce
    Yazık şu insanlara göz bebeği gibi bakması lazım devletin. Millet vekili sıfatı ile hiç bir şey yapmadığı halde tonla maaş alanlar bu insanların vebalini nasıl çekecek.

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