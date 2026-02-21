Magandalar sahaya inip kan döktüler! 3 futbolcu hastanelik oldu

Spor sahaları bir kez daha magandaların provokasyonuyla savaş alanına döndü. Bilecik 1. Amatör Lig’de oynanan müsabakanın ardından, Akpınarspor taraftarlarının da dahil olduğu gözü dönmüş grup, Gülümbesporlu futbolculara kalleşçe saldırdı. Emniyet güçlerinin kontrol etmekte zorlandığı arbedede 3 futbolcu kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.

Bilecik'te oynanan amatör futbol müsabakasının bitiş düdüğü sonrası kavga çıkarken, yaşanan olaylar sonrası 3 futbolcu hastanelik oldu.

SAHAYA İNİP FOTBOLCULARI DARP ETTİLER

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu 8. hafta müsabakasında Akpınarspor ile Gülümbespor Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahası'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2'lik skorla sonuçlanırken bitiş düdüğü sonrası ortalık savaş alanına döndü. Futbolcular arasında başlayan kavgaya daha sonra Akpınarspor taraftarları da dahil oldu. Gülümbespor'un 3 futbolcusu çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis olayları kontrol etmekte zorlanırken, Gülümbespor tarafı şikayetçi oldu. Yaralanan 3 futbolcu da darp raporu alırken, yaşananlara Gülümbespor Başkanı Ergün Akbal tepki gösterdi.

"Yaşanan olayla ilgili tüm adli şikayetler yapılmış olup, takipçisi olunmaya devam edilecektir"

Gülümbespor Başkanı Ergün Akbal konu hakkında yaptığı açıklamada, "Deplasmanda oynadığımız Akpınarspor maçı sonrası futbolcularımıza yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı sonucunda futbolcularımızdan bazıları yaralanmış ve darp raporu almıştır. Yaşanan bu olayla ilgili tüm adli şikayetler yapılmış olup, takipçisi olunmaya devam edilecektir. Futbol sahasında olmaması gereken bu tür saldırıların önüne geçemeyen, maç sırasında kontrolü kaybederek vermesi gereken kararları veremeyen hakem kadrolarının da bu olayda büyük payı bulunmaktadır" dedi.

"Kırmızı kart görmüş bir oyuncunun maç sonunda sahaya tekrar girmesi yasakken; sahaya girip futbolcularımızı yaraladı"

VERİLEN CEZA BARDAĞI TAŞIRAN SON NOKTA OLDU

Akbal, olaylardan sonra verilen cezaların yetersiz olduğunu öne sürerek tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ne yazık ki, bugün yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere, rakip takım oyuncularının futbolcularımıza yönelik saldırılarına rağmen sadece 3 maçlık ceza verilmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kırmızı kart görmüş bir oyuncunun maç sonunda sahaya tekrar girmesi yasakken; sahaya girip futbolcularımızı yaralayan bu oyuncuya verilen 3 maçlık cezanın hangi bilgi, birikim ve yetkiyle verildiği kamuoyunun merak konusu olmuştur. Yaralanan futbolcularımıza dikiş atılacak ve darp raporu alacak kadar sağlık sorunları yaşadığı bu ortamda verilen karar kabul edilemez. Bilecik'te oluşan bu haksız rekabetin karşısında olduğumuzu ve sesimizi sonuna kadar çıkaracağımızı kamuoyunun bilmesini isteriz. Uğradığımız saldırıya dair görüntüler emniyet güçlerine teslim edilmiş olup, suçluların hak ettikleri cezayı almaları için adalet çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılacaktır."