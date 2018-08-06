Maduro’ya suikast girişi sonrası kritik Türkiye Venezuela teması
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan suikast sonrası Başkan Erdoğan Venezuela'nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami'yi kabul etti.06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan Venezuela'nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami'yi bugün kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami'nin kabulü, Beylerbeyi'ndeki Sarı Köşk'te gerçekleşti.
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