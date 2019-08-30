Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen göçükte, 41 yaşındaki Ramazan Katırcı, hayatını kaybetti.30 Ağustos 2019 Cuma 07:59
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi.
Ocakta çalışan işçilerden Ramazan Katırcı, kömür üretimi sırasında tavan çökmesi sonucu göçük altında kaldı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Katırcı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Katırcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği ocakta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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