Macron, Rothschild ailesinin muhasebecisi çıktı!

Yazar Hasret Yıldırım, Yeni Akit YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda önemli ifadeler kullandı.

Son dönemlerde yaptığı İslam karşıtı çıkışlarla Müslümanları provoke eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili dikkat çeken detayları açıklayan Yıldırım, Macron'un Rothschild’lerin muhasebecisi olduğunu söyledi.

2 Ekim 2020 günü Macron'un "Artık kendi ülkemizdeki Müslümanları dış etkenlerden kurtarmak istiyoruz" açıklamasını hatırlatan Hasret Yıldırım, bu ifadelerin ardından düğmeye basıldığını ve arkasından ilginç karitatürlerin yayınlandığını söyledi.

Yazar Yıldırım, bu gelişmelerin İslam dünyasında ciddi anlamda sevilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şimdilik son bulduğunu da sözlerine ekledi.