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Dünya Macron gizli görüşmede kendisini yakalayan gazeteciyi azarladı
Dünya

Macron gizli görüşmede kendisini yakalayan gazeteciyi azarladı

Eski sömürgesi Lübnan’da temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Beyrut'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini azarlarken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 01:51:00 - 2020-09-03 01:57:44

Fransız Le Figaro gazetesi muhabiri Georges Malbrunot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un pazartesi ve salı günkü Beyrut ziyareti sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yaptı.

Le Figaro gazetesinde yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Macron'un Raad'a, Macron’un Raad’a sizin ülkeniz İran mı yoksa burası mı? Sorusunu sorduğu iddia edildi.

Gazetede yayınlanan haberde Macron’un Lübnanlı siyasetçilere hükümet kurmak için baskı yaptığı iddia edildi.

LCI televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Macron’un herkesin içinde muhabir Malbrunot'a bağırarak, yaptığınız konunun hassasiyeti açısından sorumsuzca. Yaptığınız gazetecilik etiğine aykırı. Bu yaptığınız hatalı ve miskince diyerek tepki gösteriyor. Ayrıca Macron, Malbrunot’a söz hakkı bile tanımadı. Malbrunot ise Macron’un bu yaptığı şiddet dolu harekete de çok şaşırdığını söyledi.

 

 

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