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Spor Maçın ardından konuştu: Bunların hesabını yapacağız
Spor

Maçın ardından konuştu: Bunların hesabını yapacağız

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, Hatayspor yenilgisinin ardından mücadelenin üzücü olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 22:27:00 -
Maçın ardından konuştu: Bunların hesabını yapacağız

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor deplasmanından 3-0'lık ağır yenilgiyle döndü.

Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Levent Şahin dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

''İzahı olmayan bir gece''

''Bu gece bizim için izahı olmayan bir gece, bir maç. Hepimiz bu maçtan sonra özeleştiri yapıp dersler çıkaracağız. Bu tür maçlar ve sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün bizi üzen sonuçtan daha çok sahada gösteremediğimiz tepki. Şahsımıza, Galatasaray'a yakışmayan bir görüntüydü. Ben sadece sonuçtan ziyade oynanan oyundan ötürü üzüldüğümüzü belirtmek istiyorum.''

"Buradan nasıl çıkarız bunların hesabını yapacağız"

''Bu oyun tamamen yeterli değil. Biz bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda süreci nasıl yönetiriz, buradan nasıl çıkarız bunların hesabını yapacağız. Oyuna dahil olan arkadaşlar bir reaksiyon verdiler ama bu Galatasaray için yeterli değildi. Bizi bugün sonuçtan ziyade oyun ve sahadaki mücadele üzdü.''

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