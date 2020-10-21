İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de diğer İzmir temsilcisi Altay'ı 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Zor bir maçtı, kazanmak önemliydi." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Türk futbolunun iki köklü kulübünün mücadelesinde galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Maç içinde geriye düşmelerine rağmen buna çok iyi bir reaksiyon verdiklerini ve öne geçtiklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda rakibin uzun toplarla üzerimize geleceğini, kenarlardan getirecekleri toplarla etkili olabileceklerini biliyorduk, çok önemli golcüleri var. Alanları iyi kapattık. Düşen topları biz almaya çalıştık. Buna rağmen kazandığımız topları çok daha iyi kullanabilirdik. Kullandığımız topları da ceza sahası içine getirmemize rağmen sonuçlandıramadık. Golü bulsaydık farkı açabilirdik. Zor bir maçtı, kazanmak önemliydi."





- Kortan Aktürk: "Kadro tercihimizi değiştirmek zorunda kaldık"





Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz'in yerine Altay'ın başında sahaya çıkan Kortan Aktürk de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kendilerini de etkilediğini söyledi.

Pozitif vakalar nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını kaydeden Aktürk, şöyle konuştu:

"Bu da bizim hem hamle gücümüzü azalttı hem de direkt oynayan oyuncularımız da vardı bunların içinde. Kadro tercihimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ancak bugünkü kadronun kötü oynadığı anlamına gelmiyor. Mücadele eden herkes elinden geleni yaptı. Altınordu'yu tebrik ediyorum. Pazar günü Giresunspor maçımız var. Yarından itibaren o müsabakaya hazırlanacağız."