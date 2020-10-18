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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "Üzücü sonuç ama oyunsal anlamda çok iyi oynadığımızı, çok kötü olduğumuzu da söyleyemeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:03:23 -
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Üzücü sonuç ama oyunsal anlamda çok iyi oynadığımızı, çok kötü olduğumuzu da söyleyemeyiz." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, istemedikleri bir skorla 3-2 mağlup olduklarını söyledi.

İlk devre Fenerbahçe'nin baskın gözükmesine rağmen ortada bir oyun olduğunu kaydeden Parlatan, "Pozisyon anlamında çok üretken bir ilk devre izlemedik. Bizi üzen olay da aleyhimize verilen penaltı öncesinde Halil'e çok net yapılan bir faul var. Bu top da taçla penaltı oluyor. 1-0 yenik duruma düşüyorsunuz." dedi.

Parlatan, geriye düşen takımların maça tekrar ortak olmasının zor olduğunu belirterek, beraberliği yakalamalarına rağmen ilk yarıyı 2-1 mağlup tamamladıklarını söyledi.

İkinci devrenin ilk 15 dakikalık bölümünde oyun olarak bocaladıklarını kaydeden Parlatan, "Rakibimiz 3-1'i yakaladı, İrfan Can yaptığı iyi kurtarışlarla bizi oyunda tuttu. Her türlü riski aldık, pozisyonlara da girdik. Üzücü sonuç ama oyunsal anlamda çok iyi oynadığımızı, çok kötü olduğumuzu da söyleyemeyiz. Özellikle ikinci yarının başındaki 10-15 dakikalık kötü görüntüyü analiz etmemiz lazım." diye konuştu.

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