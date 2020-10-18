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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: - "Oynanan futboldan, oluşturduğumuz pozisyonlardan memnunum"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:59:21 -
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Oynanan futboldan, oluşturduğumuz pozisyonlardan memnunum." dedi.

Bulut, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, zor bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kolay bir maç olmadığını kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"Kendi işimizi zorlaştırdık. 5-6 olacak maçı 3-2 kazanmış olduk. ilk yarıda 1-0 öndeyken hakemin rakibe verdiği bir penaltı oldu. Normalde o pozisyonlarda VAR'a çağrılıyor. İzleseydi, yüzde yüz vermezdi. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Sadece bize değil rakiplere karşı da. Yeteri kadar pozisyona girdik. Defans anlamında bireysel hatalar yaptık."

Bulut, lige verilen arada 13 oyuncularının milli takımlara gittiğini, bu nedenle bazı oyuncularda yorgunluk gözlemlendiğin belirterek, "Oynanan futboldan, oluşturduğumuz pozisyonlardan memnunum. Bireysel hatalar oldu ama daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aleyhlerine verilen penaltı pozisyonuna itiraz ettiğinin sorulması üzerine Bulut, "Olmayan penaltı olursa her hoca itiraz eder. Etmeyecek hoca olduğunu düşünmüyorum. Olmayan penaltı diye düşünüyorum. Devre arasında da maç sonunda da izledim, kendisi de izleyecektir. Kendi kararını verecektir." diye konuştu.

Bulut, 26 kişilik kaliteli bir kadrolarının bulunduğunu belirterek, 40 haftalık süreçte kadroda rotasyon yapabileceklerini sözlerine ekledi.


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