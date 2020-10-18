  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Bu galibiyet takımımız için çok önemliydi. Hedefimiz yukarı doğru tırmanmak" - Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: "Berabere kalsaydık hak etmediğimiz bir beraberlik olurdu"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:47:59 -
Maçın ardından

BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, iç sahadaki ilk galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarındaki ilk galibiyeti aldıklarını dile getirdi.

Maça iki taraftın da kontrollü başladığını belirten Tan, şöyle konuştu:

"İlk yarıda iki taraf da pozisyon üretemedi. Biz erken bir golle öne geçtik. Rakibimiz daha sonra beraberliği yakaladı. İlk yarıda iki takım da keyif vermedi. İkinci yarı risk aldık. Oyuncularımıza soyunma odasına uyarıda bulduk. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir ikinci yarı oldu. Rakibimize pozisyon da vermedik. Net pozisyonlarımız vardı. Bu maç berabere bitse üzülecektik. Saha içindeki oyuncularımızın istek ve arzusundan dolayı mutlu olduk. Son dakikalarda da olsa golü bulduk. İç sahadaki ilk galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Sakatlık geçiren Vefa Temel'e bu galibiyeti hediye ediyoruz. Bu galibiyet takımımız için çok önemliydi. Hedefimiz yukarı doğru tırmanmak."


- Mesut Dilsöz: "Rakibin oyununa karşılık veremedik"


Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Çok kötü oynadıklarını ve sadece koşarak mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Dilsöz, "Oynamazsan, top sende kalmazsa, devamlı top rakipte kaldığı zaman maçtan puanla ayrılma şansın olmuyor. Tuhaf şekilde top bizde kalmadı, oynayamadık. Rakibin oyununa karşılık veremedik. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı. Berabere kalsaydık hak etmediğimiz bir beraberlik olurdu. Sorunumuz arkadaşlarımızın beyninde. Konuşarak halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 yıldır kayıp olan Azerbaycan askeri bakın nasıl bulundu!
Dünya

28 yıldır kayıp olan Azerbaycan askeri bakın nasıl bulundu!

Karabağ Savaşı’nda 18 yaşındayken kaybolan Azerbaycanlı Şamhalov İmran, kurtarılan Füzuli şehrinde bir evin bodrum katında zincirli halde bu..
KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi
Gündem

KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinin neden olduğu maddi hasarı onarmak için geniş kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Yakla..
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay